‘El Señor Barriga’ sigue luchando contra las secuelas de COVID-19

“Me encuentro muy bien de salud, me estoy recuperando de las secuelas de covid, hace seis semanas ya di negativo, yo pensaba que no me iba a dar luego de cuatro vacunas que tengo dentro, pero ni modo me tocó; afortunadamente fue de la manera más benigna”, explicó.

Finalmente, comentó que durante la cuarentena estuvo encerrado en su casa cumpliendo al pie de la letra las recomendaciones para evitar contagios.

“Yo toda esta pandemia he estado dentro de mi casa, no salía a ningún lado, y he estado desinfectando todo hasta los pensamientos. Yo soy muy afortunado porque la enfermedad me dio de una manera muy leve. Estos dos últimos años he perdido a 16 compañeros y amigos de una manera terrible. Entonces eso me sacudió y me hizo evaluar lo que es la vía y la salud, que es algo frágil”, puntualizó.

Cabe recordar que el famoso ‘Señor Barriga’ hace tiempo se unió a una plataforma llamada ‘Hola mi fan’, donde difunde los saludos en videos. Allí, cualquier persona puede comprar un saludo no solo de ‘El señor barriga’, sino de otros famosos mexicanos.

En 2017 se dijo que Vivar padecía de Alzheimer, sin embargo, él mismo salió a desmentir dicha información. (Edgar Vivar desmiente que padece de Alzhéimer)