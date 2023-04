El reconocido actor de ‘Yo soy Betty, la fea’ que está buscando empleo

La publicación no tardó en generar múltiples reacciones y comentarios en los que se alcanzan a leer varios mensajes de apoyo como el que hizo una internauta “ya le envié esto a la empresa con la que yo hago audiolibros. Sé que lo harías de una manera fenomenal. Aunque te digo algo: estamos muy cerca del punto de no retorno. Apple ya publicó una tanda de audiolibros narrados con inteligencia artificial. No obstante, deseo de corazón que logres hacer varios. Es una experiencia maravillosa”. (Le puede interesar: Murió actriz de Yo soy Betty, la fea)

Así como también recibió otras propuestas: “¡Te tendré superpresente en nuestros proyectos! ¡Por favor compárteme trabajos que hayas hecho en locución para proponerte siempre que podamos! ¡Abrazos y con toda! (¡No hacemos audiolibros, pero sí pódcast! ¿Te interesaría?)”, afirmó otro usuario