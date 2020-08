El reclamo de Amparo Grisales a Carlos Vives en redes sociales

Carlos Vives celebró hace un par de días su cumpleaños número 59, por eso miles de mensajes llegaron a sus redes sociales para felicitarlo. Uno de ellos fue el de ‘La diva de Colombia’, Amparo Grisales, que sorprendió a miles de internautas al revelar que hasta el momento le había sido imposible hacerle llegar sus felicitaciones, incluso Amparo se atrevió a asegurar que la esposa de Carlos, Claudia Elena Vásquez, no le entregaba sus recados.

“¡¡¡Hola, mi Carlos hermoso!!! ¡Dile a tu mujer que quite el filtro...! ¡¡¡Es imposible hablar contigo o que te dé mensajes...!! ¡¡¡Mucho control...!!! Jajaja Feliz cumpleaños. Te quiero desde siempre. Tuyo es mi corazón”, le escribió la actriz en un comentario en Instagram.

El comentario no pasó desapercibido, tanto así que el mismo samario decidió responderle. ““@agrisales333, al contrario, si no fuera por Claudia, ¡ahí si estaría completamente incomunicado! Siempre me da tus mensajes. ¡¡¡Te quiero!!! ❤️❤️❤️”, le contestó.

Los mensajes han sido replicados por decenas de páginas dedicadas a chismes de famosos.