El programa de RCN que sacaría del desempleo a Juan Diego Alvira

En una entrevista concedida a un medio bogotano, Juan Diego Alvira contó que tiene una interesante percepción de su realidad, pues el tolimense dijo que se siente en un reality: “Estoy en una especie de ‘reality’ en busca de empleo. Qué pereza y me da pena, sobre todo con mi familia. Con mi esposa, con mi hija, aunque es muy chiquita, con mis papás, con mi hermano, con mis primos”.

May 02 - 09:09

May 02 - 12:08

May 02 - 18:21

Estas palabras fueron a causa de que no se encuentra trabajando en ningún medio de comunicación actualmente, aun cuando ha sonado en varios para regresar a las pantallas. (Le puede interesar: ¡Va a pagar! El nuevo trabajo de Juan Diego Alvira en el que busca apoyo)

No obstante, Alvira manifestó algo que asombró a todos, dado que dijo que hay un reality en el que le gustaría poder tomar presencia: “Me gustaría, como reto personal, ‘MasterChef’. Yo nunca he cocinado, lo he hecho e hice un contenido para mis redes, por estricta obligatoriedad”, haciendo así un cambio de luces al canal RCN para que lo llamen a participar en el reality.

De concretarse esta participación, Juan Diego tendría la oportunidad de mostrar un lado más humano que llegaría a impulsar su noticiero, así como otorgarle la satisfacción a su público de conocerlo en una nueva faceta.