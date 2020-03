El procedimiento estético por el que Elizabeth Loaiza casi pierde su cola

Agregó que “estoy pasando por una situación supermaluca. Bastante ocupada que estoy como para venirme a tener que operar en estos momentos de la vida. Fue terrible. Cuando iba a entrar al cirujano se me aguaron los ojos y todo, porque uno dice ‘eso nunca me va a pasar a mí. Eso es para los demás. Y cuando iba entrando al cirujano, pensé en mi hija y dije ‘Dios mío, ¿en qué momento hice eso?’ De verdad, imagínense dejar uno al hijo solo por una cirugía estética, es terrible. La verdad no es fácil”.

“No fue tan grave, porque me aplicaron muy poquito polímero en las nalguitas, entonces solo se bajó como a la mitad de la nalga. Y era realmente muy poco, entonces solo me practicaron una cirugía”, dijo Elizabeth.

Loaiza contó que la operación en su cola se la hizo hace varios años y aunque su mamá no estuvo de acuerdo, ella accedió. Hoy está arrepentida de no obedecer a su progenitora, sin embargo, explicó que se siente muy bien luego de la cirugía y quiso compartir su experiencia para que no le pase a más jóvenes.

“Tomé fuerzas para hacer esto y decir ‘Dios mío, no más polímeros’. Hay personas que eso les reacciona al mes, a los dos meses. Hay mujeres que les reacciona a los ocho años, pero siempre va a reaccionar. Entonces, por favor, no hagan eso. De verdad que no es fácil contarlo. Es complicado uno estar expuesto a que todos ustedes vean esa historia tan maluca”, puntualizó.

Pero la historia no terminó ahí, pues este martes Elizabeth volvió a compartir una publicación sobre su proceso donde aparece llorando mientras le hacen otro procedimiento como parte del tratamiento de recuperación.

“Ustedes no se alcanzan a imaginar el dolor tan horrible. Para mí, una mujer que siempre me he mostrado muy fuerte, no es fácil salir a contar algo de mi privacidad en lo que se ve afectada mi salud. Pero saben que? Yo creo que es mi deber hoy por hoy hacer esto para que a muchas mujeres y hombres no les vaya a pasar.

Hace 2 días cuando les conté mi historia, me quitaron la bomba del dolor que me ponía medicamentos constantemente. Ayer y hoy el dolor ha sido insoportable, a punto de sacarme las lágrimas que están viendo en el video. Eso no es nada, he gritado del dolor”, dice parte de su publicación.

La bella modelo es reconocida por sus fotos constantes en redes donde muestra su espectacular figura y belleza.

Aquí las publicaciones.