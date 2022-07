El polémico video por el que Chawala se pronunció en redes sociales

“Bueno, mi gente, no estoy acostumbrado a dar este tipo de declaraciones pero estoy muy inconforme. Fueron tres días de rodaje, me hicieron vestir de mexicano, con un sombrero que hay unas fotos rodando por ahí, que ustedes ven que estoy molesto, era porque tenía hambre, no me habían dado la comida ni me habían dado la plata así que si no me dan la plata ese video no va a salir, así que, artistas, me dan lo mío o los demando”, sentenció el también productor de champeta.

Sobra decir que en el video que menciona Chawala, él aparece en medio de un banquete vestido de mexicano junto a los otros dos artistas que también portan el traje.