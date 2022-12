El Pepo Humor tiene ‘Arrebatao’ a Tik Tok con su nueva canción

Seguramente has visto rodar por plataformas como Tik Tok un nuevo trend de baile que comienza con lo mejor de la salsa ‘Barranquillero arrebatao’, del maestro Raulín Rosendo, pero que luego entra el “espíritu de la coletera” a la canción con un rancha que es inevitable bailar. Bueno, se trata de la nueva canción de Ubaldo Tatis Carrillo, conocido en las redes como ‘El Pepo Humor’, quien llegó pisando fuerte con este nuevo tema que ya está posicionado en los primeros lugares de las listas de reproducción de toda la Costa Caribe colombiana.

El artista cartagenero 'El Pepo Humor' no cabe de la felicidad al ver que miles de personas replican la coreografía de su nueva canción 'Arrebatao' en redes sociales, incluso, algunos aseguran que es "la canción de los carnavales".

El Pepo suele realizar sus producciones de la manera más orgánica posible, incluso, le contó a El Universal que esta canción fue producida en el estudio que tiene en su casa, siempre con “la moral en alto” y confiando en su trabajo.

"Yo soy 'dembowsero'. Desde hace muchos años produzco música, incluso antes de hacer los videos de humor, pero yo siempre he dicho que el tiempo de Dios es perfecto y yo sabía que esto iba a ser 'un palo'", comenzó contando el artista.

Y continuó: “Yo estoy eternamente agradecido con la gente de Barranquilla, pues allá es donde comencé a sonar fuertemente con mi música, especialmente ahora que consideran esta canción como ‘la canción de los carnavales’, eso me llena el corazón. Igualmente también me siento feliz de que en mi casa, Cartagena, estén escuchando mi música, no hay nada más lindo y gratificante que ver a los tuyos disfrutar de lo suyo, porque esto es de ustedes, mis seguidores”.