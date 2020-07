El Pepo Humor ahora te pone a bailar con su nueva canción

Versátil

El Pepo se encargó de la producción, pues estudió producción de música hace un tiempo. También escribió la letra que habla de un amor que no ha sido fiel o sincero y que luego de perder un a un ser que sí lo amaba, se arrepiente. El video también contó con su dirección.

“Quiero mostrar esta parte de mí, pero no pienso dejar de hacer los videos de humor, porque es algo que también me encanta. Antes había hecho el tema ‘Nena’ con Dj Jac; ‘Pa’ que se monten’ con Dj Pupo y ‘Se puede’, con el barranquillero Samir Guerrero. Tengo varias canciones a futuro, entre esas con un artista de Estados Unidos y con J Manny”, comenta.

“Me encantaría que las personas, así como me apoyan en los videos de humor, también lo hagan con mis canciones, ya que un sueño mío y lo hago con mucho amor y entrega. El sencillo lleva 100 mil reproducciones y es algo que no es fácil, no es lo mismo una canción que un video de entretenimiento, y más en este momento de pandemia que los artistas no podemos hacer la promoción como se debe. Invito a todas las personas a que la disfruten y la dediquen, si se sienten identificados”, agrega.