El pajarito novembrino trae los chismes del Preludio festivo

El Preludio Festivo se realizó el viernes, 29 de octubre, en el Teatro Adolfo Mejía, con la participación de las candidatas al Reinado de Independencia. // Foto: Ipcc.

Esos chismes, mis amores, no me los podía perder, así que me fui con mi tapabocas al Teatro Adolfo Mejía y aquí les cuento de lo que me enteré.