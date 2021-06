“Yo sueño por esto, me desvivo por esto. Quiero ser reconocido por mi trabajo y sembrar un granito de arena por nuestra cultura que te tanto quiero. Yo siempre estoy soñando porque no cuesta nada”, manifiesta Villalobos.

Sobre ‘Tirando el pleno’

“El objetivo de este espacio es que la gente se mantenga informada de lo que ocurre con nuestros artistas cartageneros ya sean cantantes, credores de contenidos, influencers, todo lo que tenga que ver con nuestro cultura, arte y entretenimiento, además de impulsar artistas”, asegurá Ronald.

Una de las entrevistas que más lo ha sorprendido a lo largo de este gran proceso ha sido al maestro Louis Towers y él mismo contó el porqué. “Estoy en la entrevista con Louis Towers y en el medio del diálogo me aclara que la canción ‘El liso de Olaya’, en unas de sus estrofas no decía ‘Joselito saca la mano’ sino ‘No seas liso, saca la mano’. Me sorprendió porque yo siendo fanático de la champeta desde niño, nunca me había percatado de la letra de esa canción o de lo que decía realmente”, comenta entre risas.

Actualmente ‘Tirando el pleno’, que arrancó con Ronald solamente, suma 3 personas más en su equipo y él mismo manifiesta que espera que cada vez crezca más su sueño.