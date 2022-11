El nuevo álbum de Gusi se disfruta “24/7”

La composición de las canciones se realizó en los últimos 2 años, pensando en distintas circunstancias del amor. Por ejemplo, “Rompecabezas”, “Te Robaré” junto a Nacho, “24/7”, “Tu novio, tu amante, tu amigo”, “Súperpoder” y “Mi amor bonito”, son temas que describen verdaderas declaraciones de amor. Entre tanto, “Suave”, “Pronto volveré” y “Agradecido” son canciones escritas por Gusi con inspiración en el amor a su esposa y a sus hijas. Y el infaltable desamor, aparece en “Mátame de olvido o muérete de amor”, un tema en el que se mezclan sonidos del R&B con vallenato romántico. (Lea aquí: Gusi arma sus fichas en el amor y trae su “Rompecabezas”)

“Este álbum, sin duda alguna, me trae 24/7, todos los días de la semana, muchas alegrías... Mi música se puede escuchar en cualquier momento, es muy dedicable... Siempre he estado preocupado por eso, porque las canciones que lance perduren en el tiempo, que se mantengan y sean vigentes, que marquen épocas de la gente, que marquen épocas mías, y que cuando las cante en el escenario, me evoquen esos bonitos momentos cuando las compuse...” - Gusi.

Junto al álbum, se estrena el focus track “24/7”, sencillo que da nombre y define conceptualmente la producción discográfica. Esta es una canción llena de esperanza perfecta para dedicar, sobre todo cuando hay un corazón roto que decide volver a creer en esa fuerza natural que tiene el ser humano para comunicarse: el amor.

A partir de esa premisa, Gusi con un riff de guitarra que ya tenía desde tiempo atrás, compone junto a los reconocidos Miguel Díaz, Daniel Rondón y Richi López, este sencillo en el que convergen ritmos del merengue dominicano, fusionados con merengue house, pop con un toque urbano, y la colombianidad que siempre ha caracterizado su proyecto; este tema es ideal para para bailar sin parar, ofrecerle la letra a la persona que hizo latir de nuevo ese corazón triste y perdido, y regalarle alegría a todos los que están volviendo a sonreír después de una decepción amorosa.