El nuevo álbum de Farruko no tendrá solo canciones cristianas

“Estarán los ritmos que me caracterizan, el estilo bailable, movido, de buenas vibras, de desahogo y sentimentalismo. Este álbum seré yo abriéndome totalmente”, explicó.

“Claro que tiene canciones cristianas. Obviamente, no es un secreto que yo sigo a Dios y soy fiel creyente de Jesús. Pero eso no es lo único que va a tener el álbum”, aseguró. Lea aquí: La historia detrás de “Calor”, el tema de Farruko y Manolo Ramos

El video de Andrea Valdiri que tiene confundidos a los fans; no tiene anillo

El video de Andrea Valdiri que tiene confundidos a los fans; no tiene anillo

Silvestre Dangond reveló detalles de su alcoholismo: “El cuerpo me pedía”

Silvestre Dangond reveló detalles de su alcoholismo: “El cuerpo me pedía”

La transformación del artista urbano, de 32 años, se hizo pública en febrero de 2022 cuando en un concierto en Miami pidió perdón a Dios por el contenido de sus temas, en especial ‘Pepas’, la más exitosa de su carrera.

Este tema, que habla de drogas, sin embargo fue incluida por el expresidente Barack Obama (2009-2017) en su ya famosa lista de sus canciones favoritas de 2021. Lea aquí: Farruko anuncia nueva fecha en Colombia; ya puede adquirir su boleta

En esta nueva etapa, el primer sencillo del nuevo álbum, titulado ‘Pasa_je_ro’, es una muestra de lo que Carlos Efrén Reyes, su nombre de pila, está por ofrecer.

En la canción, que salió al mercado en junio pasado, el artista canta: “Pero el dinero se acaba, la movie termina. La muerte no sé cuándo nos vaya a llegar. Gracias a Dios aprendí a valorar. Y el tiempo que me quede me lo voy a gozar”. Lea aquí: Los mensajes de despedida de Daddy Yankee y Farruko a cantante asesinado

Además, la producción marca un hito importante en la carrera de Farruko porque se trata de la primera canción que lanza bajo su propio sello, Carbón Amor.