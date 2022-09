El negocio que pondría Aída Victoria Merlano en caso de ir a la cárcel

Aunque se ha mostrado muy triste en sus redes, lo cierto es que la barranquillera se ha mantenido tranquila por un lado porque aún cree en la justicia de este país y la posibilidad de que todo saldrá bien.

Sin embargo, pese a que no sabe qué pasará con su futuro, ella ya está pensando en ideas de negocios que funcionen sin su presencia, pues para nadie es un secreto que desde que se dio a conocer por la fuga de su madre, no ha parado de facturar en redes sociales.

“Si me toca hacer un pódcast desde la cárcel, pues lo hago. Genero empleos en la prisión. Y montó otro emprendimiento, que no les voy a decir qué es para que no se copien”, expresó entre risas. (Aída Victoria Merlano: esta es la prueba reina de la Fiscalía en su contra)

Agregó que “como sabe que las redes sociales dan tanto dinero, también podría capacitar a reclusas para que trabajen en esa área y puedan ganar plata cuando salgan de la cárcel”.

Cabe recordar que el pasado 6 de septiembre se dio a conocer la noticia de que la influencer podría ser privada de su libertad en los próximos días y, según Semana, el hermano de Aída Victoria, quien estaba a un mes de cumplir la mayoría de edad cuando se dieron los hechos, también podría enfrentar repercusiones penales.

Este martes 13 de septiembre será una jornada clave para el futuro de la influenciadora porque el ente acusador determinará si la envía a prisión o si puede ser cobijada por la medida de casa por cárcel.

Su madre la exsenadora Merlano fue condenada por los delitos de fraude procesal, porte ilegal de armas y concierto para delinquir a una pena de 15 años de prisión. Sin embargo, ella está en Venezuela y es considerada como prófuga de la justicia colombiana.

La influencer también está lista para ser imputada por el delito de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. (Aída Victoria Merlano tendrá que responder por otros dos graves delitos)