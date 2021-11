Mi actitud. Me considero una mujer empoderada y tengo claro que voy a dar lo mejor de mí para tener la corona.

Porque siempre he querido participar. A pesar del corto tiempo siempre tuve el apoyo de mi barrio que me motiva todos los días a dejar su nombre en alto.

En un certamen tan importante como lo es el de la Independencia, sí, pero anteriormente he participado en pequeños concursos, porque considero que todo esto me apasiona.

¿Qué es lo que más te gusta de tu barrio y por qué?

Mi gente, porque derrochamos alegría y berraquera. Somos personas con ganas de salir de la monotonía y luchamos por lo que queremos.

¿Cuáles son sus planes a futuro?

Una persona que no sabe a dónde va puede terminar en un lugar que no le guste. Así que mis planes a futuro son tener un buen trabajo, permanecer unida con mi familia y luchar por cumplir todo lo que me proponga sin miedo a los tropiezos.

¿Cómo ha sido la preparación durante el concurso?

Ha sido una gran experiencia, ardua, y aunque cansada, divertida, siempre corriendo por falta de tiempo, pero sin duda es divertido. He vivido la unión y el compañerismo con el resto de candidatas.

¿Qué ha sido lo más difícil de participar?

El tiempo, porque sin duda empezamos tarde y no alcanza para hacer todo, por eso debemos aprovechar al máximo.

¿Cuál es el mensaje que quieres dejarles a los cartageneros?

Que el camino de la vida está lleno de obstáculos y aunque puede ser difícil, en cada uno de nosotros existe la fuerza necesaria para vencer todo contratiempo y salir adelante. Que nada nos detenga para alcanzar nuestros sueños.