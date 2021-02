Para nadie es un secreto que la ruptura de Sara Uribe y Fredy Guarín fue un duro golpe para la modelo, sobre todo por su pequeño Jacobo, sin embargo, ella misma se ha encargado de no ventilarlo en redes, donde constantemente le preguntan por esta situación.

Esta semana, Sara aprovechó su Instagram para compartir una hermosa foto en la que aparece con una rosa roja con la que tapa uno de sus ojos.

Lo que más llamó la atención fue el mensaje con el que acompañó la imagen ya que muchos lo relacionaron con todo lo que pasó con su relación con el futbolista. Sin embargo, ella no mencionó nada al respecto.

“Renacer: nacer de nuevo, volver a la vida, así como lo he hecho, porque aquí donde me ven tengo cicatrices que se ven, ahí están, pero ya no duelen. Si estás pasando por un momento difícil, te lo digo: se acerca el momento de renacer”, escribió la modelo paisa.

Por estos días, Sara está celebrando que subió 10 kilos, por lo que sus seguidores le han preguntado cómo lo hizo.

Además de comer de todo, la presentadora también enfatizó en las energías de las personas que nos rodean. “La energía es muy importante, las personas que te rodean, dormir tranquila, vivir feliz y recuperar la vida”, dijo.