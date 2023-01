El mensaje de Ryan Castro sobre Shakira y Karol G que generó críticas

Pero la barranquillera no ha sido la única que ha dedicado un tema a su ex, pues Karol G también lo hizo en ‘200 copas’.

La colombiana supo llamar la atención con la letra de la canción, que no es más que un “desahogo” sobre todo lo que le pasó con Gerard Piqué, que al final terminó con su separación. (¡Bravo! Canción de Shakira es el más grande debut de la música en español)

No cabe duda de que el nuevo tema de Shakira junto a Bizarrap ha sido un éxito total y así lo manifiestan los seguidores en redes.

Estos sencillos musicales, aparte de posicionarse en el lugar número uno de las diferentes plataformas, se han ganado la “fidelidad” de millones de personas que los califican como los “infaltables”. (¿Shakira y Karol G, juntas en nueva canción? Esto es lo que se sabe)

“Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda. Te creíste que me heriste y me volviste más dura. Las mujeres ya no lloran” y “amiga, deja solo a ese payaso..., si le pagan por hacerte sufrir ya sería millonario. Desde ahora se convierte en adversario y hoy salimos a beber si es necesario y nos tomamos las doscientas copas que hayan en la barra (...)”, son los himnos del despecho.

Las artistas han revolucionado tanto el mundo, que en redes sociales, internautas y celebridades, han seguido lanzando sus opiniones; entre ellos está el cantante y compositor colombiano Ryan Castro, quien a través de Twitter, escribió el siguiente mensaje:

“Por esa tiradera de Shakira y la de Karol ya nadie va a querer tener novia colombiana”, escribió Castro.