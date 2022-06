El mensaje de Lincoln Palomeque a Carolina Cruz en su cumpleaños

Los cibernautas en las redes sociales no tardaron en comentar sobre la publicación, incluso algunos aseguran que Lincoln fue “muy seco” y que para eso “mejor no decir nada”, pero otros defienden que el actor tuvo el gesto de felicitarla.

“Le faltó poner cordial saludo”, “Ja, ja, ja, se parece a Alejandro Riaño, mejor no escriba nada... Pero que se puede esperar si así de simple era cuando eran parejas”, “Eso se lo dice cualquier conocido a uno”, “Por lo menos él la felicitó, por que el día de su cumpleaños ella no lo hizo, al menos no públicamente”, son solo algunos de los comentarios que hacen los seguidores en las redes sociales. Le puede interesar: Carolina Cruz habría revelado la razón de su separación con Lincoln Palomeque

Lo cierto es que luego de su separación tras 14 años juntos, parece ser que las famosas personalidades colombianas se llevan bien y todo terminó en los mejores términos.