“Él me ayudó, pero no pensé que quería algo a cambio”: Paola Ariza

“Todo esto me enseñó que hay que conocer primero a las personas para contarles nuestros problemas y pedirles ayuda. Nunca pensé que esto pasaría, porque él me brindó su apoyo en un momento difícil en mi vida y no me dijo que quería algo a cambio”.

Esas son las palabras de la modelo soledeña Leida Esther Lambraño Ariza, conocida como Paola Ariza, tras ser señalada de estafadora por el estadounidense Brian Harrington, quien asegura que ella le prometió amor para robarle más de 6 millones de pesos.

Lea aquí: Extranjero que acusó a modelo colombiana de estafadora dice que fue amenazado de muerte

La pareja se conoció hace algunos meses y mantuvo una relación por Internet, pero hace pocos días, el hombre decidió viajar a Barranquilla para conocer a Paola y según el extranjero, descubrió que todo fue una mentira y que se aprovechó de su amor.

Paola habló para un programa de la capital del Atlántico y contó que “me han humillado por redes sociales y creo que no soy la primera ni la última que pasa por algo así. No hay que juzgar. Yo sí hablaba con él, pero fue Brian quien me ofreció su apoyo, un hombre enamorado hace de todo. Cuando llegó a Colombia comenzó a acosarme, a buscarme y yo le dije claramente que no quería nada con él y por eso fue que se enfureció. Luego me pidió el dinero que me dio”.