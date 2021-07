“Maquillar” es un verbo transitivo que la Rae define como: “Aplicar productos cosméticos sobre la piel, especialmente la de la cara, para darle color, embellecerla”, pero para Sofía Ruiseco se trata de algo mucho más profundo. No es ocultar defectos y ya... Es resaltar la belleza natural que cada ser humano posee y para sacar lo mejor de cada uno, para nosotros mismos y para el mundo.

Pero no siempre lo sintió así. Es más: hace un poco más de cuatro años, esta barranquillera ni siquiera sospechaba que maquillar se convertiría en su gran pasión y en el camino para emprender.

Así comenzó

La vida profesional de Sofía empezó muy lejos del maquillaje. Ella, de 27 años, estudió Comunicación con énfasis en Relaciones Públicas en Boston, Massachusetts, EE. UU. Tras graduarse, se fue a vivir a París para estudiar francés en La Sorbonne y allá comenzó a acercarse al fascinante mundo de la moda, gracias a una de sus tías, quien trabajaba con Esteban Cortázar.

“Hice unas prácticas mientras estudiaba francés. Trabajando con Esteban, llegué a todo este mundo de la moda, al Fashion Show de París y me pareció ¡extraordinario! Uno lo ve todo virtual, pero es tremendo mundo... ¡El backstage, Dios! Amo la moda, pero nunca había estado tan cerca de ella y, cuando llegué tras bambalinas, me quedé embobada. Me sentía en otro mundo”, recuerda ahora con tanta emoción en sus ojos... Es como si hubiera regresado el tiempo y en este preciso momento estuviera en París, en la primera fila de aquel fashion show de 2016. (También le puede interesar: Cinco claves para lograr un maquillaje antiedad)

En 2017, Sofía volvió a Colombia y comenzó a laborar en el área de Mercadeo de Ultracem, pero sintió que no era lo suyo: cumplía con su trabajo lo más pronto posible y así tenía suficiente tiempo para ver tutoriales sobre maquillaje en YouTube. Pronto su mamá se convirtió en su modelo y se decidió a hacer un curso de Styling en el Condé Nast College Spain, en Madrid. Regresó a Barranquilla a seguir formándose de la mano de maquilladoras de la talla de Sofía Aldana y Andrea Burbano. En ese preciso momento, decidió renunciar a su empleo y meterse 101% en el mundo del maquillaje, así que armó su propio taller, hacía domicilios e, incluso, atendía a sus clientas en su habitación.

Haberse quedado prácticamente sin tiempo para compartir con su familia y sus amigos, impulsó a Sofía a cambiar y encajó perfectamente con los cambios que más tarde impondría la pandemia: ella comenzó a fortalecer su contenido en las redes sociales y a dictar cursos online, pero siempre seguía preguntándose: “¿Qué más puedo hacer?”.

En el 2020 pensó en sacar su propia marca de maquillaje, pero lo replanteó (seguramente lo hará más tarde) y finalmente decidió empezar por algo imprescindible para el maquillaje: ¡las brochas! “Averigüé en China, pedí que me enviaran mil muestras. Metí la mano en todo, lo hice allá porque aquí en Colombia no fue muy fácil. Después de mucho explorar encontré unas que me encantaron y creamos un set de 16. Mandé a hacer el empaque, las bolsas, todo... Ya me llegaron y, si todo sale como lo espero, a mediados de este mes lanzaré mis brochas”, cuenta Sofía emocionada.

***

“¿Que cómo me veo en unos años?, ¡con una empresa gigante y muchos productos! Quiero consolidarme no solo en Colombia, sino a nivel internacional... ¡Sueño con ser parte de Sephora algún día!”, confiesa y ríe cuando le pido que le reserve la exclusiva a El Universal cuando llegue a la cima.

