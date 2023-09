‘El luto’, la nueva canción de la Toxicosteña para prender noviembre

En la historia que inspiró la letra de la canción, la mujer que acaba de terminar con su pareja no se encierra en un cuadro de sufrimiento sino que sigue disfrutando de la vida. “Entonces ella se fue el mismo día a la discoteca con las amigas, se consiguió un suggar que le da plata y ella está feliz. Luego el ex la ve y le reclama le dice que si apenas terminaron ayer porque ella ya está con otro y ella le dice que no guarda luto”, explica la joven. Lea: Macta, llega... polémica entre lo bacano y lo vulgar

Entonces más bien es como esa invitación a la mujer de que no tiene que llorar, no tiene que esperar un año para rehacer su vida, sino que puede levantarse enseguida”.

Toxi Costeña.

“Yo creo que por lo general el duelo de la mujer siempre es más largo. Siempre nos cuesta más el desapego, el hombre se repone mucho más rápido, entonces yo siento que ellas lo están tomando como que no así si me dejo hoy no tengo por qué quedarme solo en el llanto”, comentó en entrevista con El Universal.

Para la Toxicosteña, sus canciones ayudan a empoderar a muchas mujeres para no tolerar situaciones de abuso. //Foto: Zenia Valdelamar.

Sobre las críticas a la que se expone por su contenido, aseguró que le es indiferente porque desde su inicio en las redes sociales ha recibido muchos mensajes negativos, especialmente de los hombres. “Es que yo no entiendo qué espera mucha gente de mí, si me conocieron haciendo lo que hago hoy, o sea, no, no entiendo que les sorprende de que en una canción yo diga una vulgaridad si desde que me di a conocer lo hago de esta forma”. Lea: La Toxicosteña y la polémica de su nueva canción, ¿de dónde salió?