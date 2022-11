El “Legado” del productor que decidió cantar

“Ya he demostrado lo vi en la mente y tan cerca yo ya he estado, no pedí nada pero les dejé un legado, ya lo cobré y en par de vueltas he gastado con los que lealtad me han probado...”. Son algunas de las rimas con las que el productor y cantante espera retumbar con su “Legado”. (Lea aquí: Fallece Mimi Parker, la voz y batería de la banda Low)

El sencillo viene acompañado de un videoclip filmado en la ciudad de Medellín bajo la productora Rueda Libre Films y dirigido por Felipe Agudelo y Santiago Escobar. En la pieza audiovisual se muestra a Juan disfrutando de su “Legado” desde diferentes escenarios y desde el lugar que vio nacer el ADN de su proyecto, un estudio de grabación rapeando y produciendo, dos de las cosas que más le apasiona y con la que espera conquistar la escena musical.

Juan Sinatra, es uno de los productores que se destaca de la nueva movida urbana que se viene forjando desde hace unos años en Medellín, Colombia y que gracias a la frescura de sus sonidos y propuesta musical, está acaparando la atención e interés del género a nivel nacional e internacional.

Los comienzos de este artista en la música fueron a través del hip-hop en un grupo llamado “La Hoguera”’ donde comenzó a escribir canciones, a presentarse en escenarios y a conocer los estudios de la ciudad.

Luego de que su grupo desapareciera decidió tomarse una pausa en su faceta artística y se dedicó a la producción musical. Fue en esa época cuando comenzó a trabajar con Ily Wonder y crearon el dúo de producción llamado “The Colombians” produciendo para artistas como Prodigy de Mobb Deep con Wiz Khalifa, Freeway, Caskey, Millyz, Jadakiss, Fat Trel entre otros.