El lado cruel de los reinados de belleza masculinos en Cartagena

También hay que estar presto para todo tipo de críticas, hay comentarios muy crueles sobre el físico de algunos participantes. Hay apelativos que usan que son muy ofensivos y aunque los concursantes no muestren que esto les afecta, la posesión va por dentro y muy seguramente provoca un efecto en ellos y toca el autoestima.

Anteriormente, un certamen de belleza masculino no era muy popular que digamos, la vista siempre se iba a los reinados de la belleza femenina que tenían y aún tienen mucho más cubrimiento. En ese entonces, nadie era popular en redes sociales, ahora hay mucha más fuerza por estas plataformas y también la responsabilidad es doble, porque debes venderte a ti en el concurso y planificar el contenido y cómo te van a percibir quienes te siguen en tu Instagram o Facebook.

Demasiadas, no podemos desconocer que el tipo de público que admira el show del certamen de belleza masculina son los miembros de la comunidad diversa. Este mundo del modelaje debe evolucionar y tiene que hacerse desde nosotros mismos como hombres.

Debe empezar por nosotros mismos no mezclar lo que es nuestro cuerpo, sexualidad y dignidad con nuestro progreso. Son cosas que no tienen un precio, no puedo vender mi cuerpo para irme unos escalones más arriba.

Cuando los rumores empiezan ya la mala imagen es irreversible, se escuchan comentarios como: “Este concursante está saliendo con tal señor”, estas cosas si ocurren y no podemos esconderlas. Deben cambiar si no queremos seguir estancados. De hecho los malos comentarios que recibimos derivan de ese tipo de rumores y escándalos.