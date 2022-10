El impresionante cambio físico de Fernando Colunga, el galán de México

Para nadie es un secreto que por mucho tiempo Fernando Colunga ha sido el “amor platónico” de cientos de seguidoras, que no se perdían una telenovela de él, pues además de ser un galán también es talentoso y querido.

Precisamente por ser tan famoso, sus fanáticas no le pierden el paso y esta vez volvió a sonar en redes por el increíble cambio que ha tenido en su apariencia. (Actor Andrés García habló de su salud: “Si me toca morirme, me muero”)

Después de estar alejado de la pantalla chica, el actor volverá en una nueva producción de nombre “El Conde”, proyecto de Telemundo y en el que comparte créditos con Ana Brenda Contreras y Marjorie de Sousa.