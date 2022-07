El homenaje que le prepara Señal Colombia a Darío Gómez

Juan Carlos Coronel, músico.

Son estos aspectos, precisamente, los que el cantante, productor y compositor Juan Carlos Coronel abarca en ‘Coronel en su laberinto’.

“Cada vez que iba a ofrecer una entrevista ya sabía lo que me iban a preguntar. De una u otra forma los artistas somos seres distintos, pensamos, sentimos y nuestros días son diferentes y, por lo general, quienes están detrás del micrófono, los que entrevistan no tienen la sensibilidad aguda, no saben cómo es el universo artístico, no saben lo que pensamos, vivimos o sentimos”, dijo Juan Carlos Coronel.

Por eso, decidió tomar las riendas y trabajar en este proyecto en el que él pregunta “lo que nos gustaría que nos preguntaran” a sus amigos y colegas.