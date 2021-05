“Duro, para cualquier persona empezar aquí desde cero es bastante complicado, pero gracias a Dios que me pudo angelitos en el camino y me fueron ayudando...El primer ‘proyecto’ que hice fue descargar un camión de arena...He lavado baños en Estados Unidos para sacar adelante a mi familia”, contó.

Por otro lado, habló un poco de su niñez y lo difícil que fue no crecer junto a sus padres, pues en ese momento Diomedes tenía su enfermedad, por lo que él fue criado por su abuela.

“Ya después es que me voy a vivir con mi papá y ahí empecé a tener una vida con más lujos, los cuales después volví a perder, pero no creo que me hicieran tanta falta esos lujos, porque cuando vienes desde abajo no te afecta tanto”, agregó.

Sobre la muerte de su papá, Fredy mencionó que fue muy duro perderlo, precisamente en el momento en que más lo necesitaba.

“Yo no perdí un artista, yo no perdí al mejor cantante, no perdí eso, yo perdí a mi papá, lo perdí en una época muy dura, cuando un hombre necesita más a su papá es en esa época de la adolescencia, entonces no tener con quién hablar, a quién pedirle un consejo, a quien pedirle un consejo. Esa fue mi pérdida más grande”, expresó.

Actualmente, el joven se lleva muy bien con sus hermanos y aseguró que hasta tienen un grupo de WhatsApp donde están incluidos Élder Dayán, Luis Ángel, Diomedes de Jesús, Lilianita, Luis Mariano, Rafael Santos.

Finalmente, comentó que solo sueña con ver bien a su hija y demás familia.

“No quiero ser el artista más grande ni el más millonario. Quiero estar lleno del amor de mi hija y de mis hermanitas. Que mi hija crezca y se sienta tan orgullosa como yo me siento de mi papá”, puntualizó.

Aquí la entrevista completa.