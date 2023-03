“El gran teatro” que montaron Santiago Cruz y Andrés Cepeda

El cantante, compositor y escritor colombiano, Santiago Cruz, estrena el videoclip de su éxito musical “El gran teatro”, tema que interpreta junto a Andrés Cepeda y que se desprende su más reciente producción discográfica titulada “Nueve”.

Se trata de una canción de desamor con sonidos bohemios y de bandoneón inspirada en la escuela de despecho de intérpretes como Julio Jaramillo, pero con la sonoridad actual. Es una fusión de bolero y milonga que habla de los puntos suspensivos que quedan cuando el cierre en una relación de pareja no se hace como corresponde.

“No te preocupes, corazón, tu secreto sigue a salvo... Nadie sabe que me lloras a escondidas, que me piensas noche y día, que aún palpito en cada poro de tu piel... No te preocupes, corazón, y que siga el gran teatro... Nadie tiene que enterarse, corazón, que tu no me has olvidado...”