‘El Gps’, lo más reciente de Omar Two Faces

“La expectativa con esta canción es darme a conocer como cantante de champeta pues en los últimos años me dediqué al género urbano y ahora se me dio la oportunidad de grabar para el Gemini del Chamba que me abrió las puertas”, estas son las palabras del talentoso Omar Two Face, quien contaba los días para revelarle a Cartagena, que después de 15 años probándose como artista del género urbano, en este 2020 se le abrieron las puertas para mostrar su versatilidad cantando champeta y lo hace nada más y nada menos que para una máquina que cuenta con gran prestigio en su trayectoria por tener a recordados intérpretes como ‘El Jhonky’ entre sus artistas, se trata del ‘Gemini’ de El Chamba.

Omar Two Face presentó hace un mes aproximadamente el sencillo llamado ‘El Gps’, producido por Jeider Díaz de Rocha Disc. El cartagenero no deja de mostrarse agradecido con ‘El Gemini’ que ha creído en este proyecto y lo ha apoyado incondicionalmente.