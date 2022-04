El grupo cinco veces nominado al Grammy, Maverick City Music, continúa haciendo historia al presentarse en la 64ª edición de los Premios. Su dinámica participación marcará la primera vez en más de 20 años en la que un artista góspel o cristiano será televisado en la ceremonia, así como la primera vez en la que un artista es nominado en las cuatro categorías de los dos géneros.

Maverick City Música está nominado por Mejor Interpretación/ Canción Góspel con “Wait On You”, en colaboración de Elevation Worship; Mejor Interpretación/ Canción Cristiana Contemporánea con “Man Of Your Word” y con “Jireh”, también en colaboración de Elevation Worship; Mejor Álbum Góspel con “Jubilee: Juneteenth Edition”, y Mejor Álbum Cristiano de Música Contemporánea con Old Church Basement, con Elevation Worship.