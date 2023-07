“El género popular era el patito feo de la música”: Pipe Bueno

Durante las temporadas que duró lejos del llamado ‘Templo de la imitación’, que estrena temporada el próximo miércoles, 26 de julio, a las ocho de la noche en reemplazo de ‘El Desafío The Box’, muchas cosas pasaron en la vida y carrera del artista de música popular, entre ellas, su exitoso debut en la actuación protagonizando una serie para Disney y una telenovela en RCN. Lea: Yo me llamo 2023: curiosidades del programa, ¿qué trae esta temporada?

Pipe Bueno regresa como jurado en la novena temporada de ‘Yo me llamo’ pero ya no es el mismo. Se lo dice todo el mundo, sus compañeros de mesa: “Nos cambiaron a Pipe, ya no es Bueno”.

Todo esto, modestia aparte, me hizo ver que todos estos años de carrera, más de 15 años, que lo que he logrado me lo he sudado, agradeciéndole a Dios por todas las oportunidades, y la gente lo empieza a reconocer cosas como el protagonizar series para Disney y una telenovela de 80 capítulos, ha logrado llenar el Movistar Arena de Bogotá y como empresario ha logrado posicionar uno de los mejores restaurantes de la ciudad. Lea: ‘Yo me llamo 2023’: “Esta vez hay un Pipe Bueno más maduro”

Regresar a ‘Yo me llamo’ creo que hace parte de ese cúmulo de logros, que cuando los recuerdas con la distancia que da el tiempo, son más grandes y sólidos aún.

Pipe Bueno fue el primero del género popular en hacer parte del jurado de este programa...

Creo que ha sido importante, no sólo para mí, para el género de la música popular, abrir esa puerta y ser el primero en ser jurado en un programa de esta magnitud y alcance.

Estuve con Maluma como ‘coach’ en ‘La Voz’, así como en el programa ‘La pista’ y ahora mi tercera temporada en ‘Yo me llamo’ de las nueve que se han realizado en Colombia.