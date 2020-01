El Festival Estéreo Picnic abre su tienda oficial

Se acerca uno de los eventos más importantes del país regresa nuevamente que cuenta con un variado cartel con artistas nacionales e internacionales, el Festival Estéreo Picnic, que en su undécima edición y bajo su lema ‘Un mundo distinto’, cuenta con una tienda oficial.

“Para Mercado Libre es un orgullo poder ser los principales patrocinadores del Festival Estéreo Picnic, en su undécimo aniversario. Como parte de esta alianza, ponemos a disposición de los amantes de la música un espacio exclusivo en nuestro market place, en el que por primera vez los usuarios podrán adquirir boletas, trayectos de transporte, bebidas y demás productos alusivos al espectáculo, en un mismo lugar”, señaló María Fernanda Chinchilla, directora de Marketing en Mercado Libre.

Actualmente, Mercado Libre cuenta con más de 500 tiendas oficiales de diferentes sectores, dentro de las que se destacan marcas como Adidas, Sony, Nestlé, Totto, Haceb, Oster, The North Face, Loreal, Disney, entre otras. Gracias a este modelo, las organizaciones pueden acercarse a sus consumidores de una manera mucho más fácil a través de una plataforma amigable.

El evento se realizará los días 3, 4 y 5 de abril de este año en el Campo de Golf Briceño 18, en Sopó, al norte de Bogotá, y tendrá para esta ocasión artistas como Guns N’ Roses, The Strokes y The Chemical Brothers, Armin Van Buuren, Vampire Weekend, Paulo Londra, Nile Rodgers & Chic, James Blake, Cage The Elephant, LP, Cultura Profética, el Binomio de Oro, entre otros.