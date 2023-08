El festival de radio más grande confirma nuevos artistas; conoce cuáles son

Por su parte, el dúo musical puertorriqueño, Zion & Lennox, conocidos por grandes temas como ‘Pierdo La Cabeza’ que acumula más de 88 millones de vistas en YouTube y por colaborar con importantes artistas como Ricky Martin, Don Omar, Nicky Jam, J Balvin, Farruko y otros más, aportarán el sabor y la alegría de este show especial.

Ovy On The Drums, Ñejo y Nico Hernández, figuras en la escena musical actual, se suman a la lista de talentos que se presentarán este 25 de noviembre en el Parque Simón Bolívar de Bogotá.

Con una trayectoria consolidada en la industria, Ovy On The Drums, Ñejo y Nico Hernández han conquistado los corazones de sus seguidores gracias a su innovador enfoque musical y sus cautivadoras presentaciones en vivo. Su participación en el Megaland promete añadir una dosis extra de energía y emoción a este evento, que ya es conocido como el más grande y destacado del país.