El fenómeno británico Kenya Grace lanza “Strangers”

Después de generar un entusiasmo global con decenas de millones de streams y atraer a una apasionada base de fans, la cantante, compositora y productora británica Kenya Grace dio a conocer su más reciente sencillo “Strangers”.

Inicialmente, ella adelantó la canción en redes sociales con una serie de fragmentos virales. Se volvió viral en Instagram Reels, inspirando a más de 119,000 creaciones y más de 42,000 pre-guardados en tan solo 24 horas, mientras que Kenya sumó 50,000 nuevos seguidores en tan solo 5 días.

En la canción, sintetizadores vibrantes rodean un núcleo adictivo de drum ‘n’ bass. Al mismo tiempo, ella superpone voces evocadoras sobre este telón de fondo impulsivo. Su suave interpretación apenas susurra mientras captura la avalancha de emociones al final de una relación. Culmina en un estribillo sorprendentemente pegajoso mientras canta, “Then one random night when everything changes, you won’t reply and we’ll go back to strangers”.