“Esta soy yo ayer, después de que me hicieron una prueba de mesa de inclinación que confirmó lo que yo, y mis médicos, hemos sospechado durante años: ¡tengo POTS! [...] POTS significa Síndrome de Taquicardia Ortostática Postural, ¿sabes esa sensación que tienes a veces cuando te mareas por estar de pie demasiado rápido? Imagínese conseguir eso todo el tiempo, y en realidad desmayarse debido a ello. Es una condición del sistema nervioso autónomo, que controla muchas de las funciones corporales en las que realmente no piensas mucho, como la presión arterial, la frecuencia cardíaca y la temperatura corporal”, explicó Wilson en la publicación.

¿Quién no recuerda a Matilda, la niña con poderes extraordinarios que marcó con su actuación en 1996?

Agregó que “al tener POTS, también padece de “disautonomía, o disfunción autonómica”.

La recordada actriz se mostró muy optimista por su tratamiento para enfrentar la enfermedad y aclaró que su caso es leve. Además, aprovechó para contar su experiencia, esperando llegar a muchas personas que quizás padezcan este síndrome.

“Me tomó 4 años ser diagnosticada, y estoy compartiendo esto porque en realidad fue alguien que compartió su historia en las redes sociales, @stevieboebi, quien me hizo pensar que esto era lo que tenía, y por qué me estaba desmayando todo el tiempo. A veces se asocia con migrañas, pero a menudo se desencadena o empeora por una condición post viral, como estamos viendo con El Covid Largo. He tenido varios amigos diagnosticados con él después de batallas difíciles con Covid”, puntualizó.

Cabe recordar que tras su éxito en ‘Matilda’, Mara decidió retirarse de la actuación debido a que: “Actuar en películas no es muy divertido. Haciendo la misma cosa una y otra vez hasta que, a los ojos del director, esté ‘bien hecho’. No permite mucho la libertad creativa”.