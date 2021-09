La Liendra.

Cabe recordar que en días pasados, Mauricio pidió cadenas de oración a sus fans para recuperar su cuenta. “Decidí dejar de fingir y estoy mal, me duele. Yo amaba hacer eso. Muy pocas veces me siento derrotado y hoy me quiero sentir derrotado, porque para llegar al éxito tienes que caer”.

Pese a esto, esta semana confesó que se sentía tranquilo, pues estaba seguro que no volverá a ser pobre, por lo que no estaba buscando trabajo sino viviendo su día a día al máximo.

“No estoy pensando en crear una nueva cuenta o en que me la devuelvan. Estoy viviendo mi vida. No se basa en una cuenta de Instagram. Estoy con mi mamá y mis panas en mi pueblito. Regresen o no la cuenta yo tengo que estar bien y sentirme bien”, puntualizó, en aquel momento.

Como era de esperarse, el regreso del joven a Instagram generó todo tipo de memes y comentarios, aquí algunos.