El exparticipante del Desafío que se declaró pansexual y ahora es trabajador sexual

Estibens Julio Blanco, quien hizo parte del equipo de los Costeños en la edición 2011 del Desafío, le reveló al programa La Red de Caracol que hace unos años decidió ser trabajador sexual.

El exparticipante del reality show sube contenido erótico a sus perfiles en redes sociales, algo que llamó la atención de los realizadores del programa, quienes decidieron contactarlo para saber qué había pasado con su vida luego de abandonar el programa.

“Siempre me ha gustado trabajar mi cuerpo, siempre fui deportista, y siempre aparecen este tipo de propuestas como que ‘ven, yo quiero estar contigo; quiero hacer algo contigo’ y como que ‘ven, por qué no haces ‘stripper’, por qué no me haces un show de esto’...”, contó Blanco.

El modelo añadió: “la gente te dice: ‘ey, eres agraciado, tienes buen cuerpo...’ y simplemente me empecé a liberar un poco de prejuicios. Me ‘cuadré’ con un hombre, esta persona es un poco más abierta que yo y me empiezo a liberar y simplemente empiezo a mostrar un poco más mi cuerpo en las fotos”.

Luego de publicar las fotografías, Blanco decidió crear un perfil en un sitio en el que las personas pueden suscribirse para ver contenido más íntimo y explícito. Con lo anterior le empezaron a llegar propuestas de personas que le ofrecían dinero para tener un encuentro sexual con él.

“Han llegado propuestas sexuales a través de esa página, obviamente al ver todos este contenido se provocan, porque la página es para eso, para provocar”, reveló.

Agregó que “hay muy buenas propuestas económicas. Si me piden sexo y me lo van a pagar bien, lo hago sin ningún problema”. Incluso, comentó que ha llegado a viajar a otros países con las personas que adquieren sus servicios y le han hecho múltiples regalos, aunque admite que “no vende su cuerpo por necesidad”.

Se declaró pansexual

Estibens Julio indicó que siente atracción por los hombres, pero también por las mujeres, por lo que se identificó como “bisexual”, a pesar de que esto le ocasionó críticas de otros hombres homosexuales. Sin embargo, una experiencia con una mujer trans le hizo reflexionar al respecto.

El modelo contó que conoció a la mujer en una discoteca, que le llamó la atención porque tenía una voz y unas formas muy femeninas. Se besaron y, poco después, ella le confesó que era transexual.

“Entonces me dije ‘cómo puedo decir que no me gusta, si acabo de disfrutar un beso con ella sin saber que tenía pene’. Me pregunté ‘¿qué etiqueta me pongo entonces?’, y apareció ‘pansexual’, que quiere decir que me gustan las personas indistintamente de su género’”, concluyó.