Arrancando por Manizales en el Teatro Los Fundadores el 10 de marzo, al siguiente día, en el Teatro ABC en Bogotá; en Medellín el 12 de marzo en el Teatro Pablo Tobón Uribe, mientras que el 19 de marzo llegará al Auditorio Luis A. Calvo, para volver a Bogotá el 25 y 26 de marzo en Ace Of Spades, será el recorrido que por Colombia realizará el espíritu del legendario cuarteto de Liverpool.

Se trata de la gira que realizará Los Beetles, una de las bandas tributo a The Bleatles más reconocidas en el mundo, que por primera vez llega al país con su show ‘Inmortales, the Beetles, el espíritu de los Beatles’. Lea aquí: Madre de J Balvin fue internada en una UCI por COVID-19

“Esperamos tener en Colombia, el mismo recibimiento que ya hemos tenido en otros países. El show tiene una duración de dos horas y media, tiempo en el que, entre canciones, cambios de vestuario, y diversidad de instrumentos, nuestro público se sentirá como si estuvieran viendo uno de los shows originales de The Beatles”, aseguró la banda con 13 años de labores.

Además, este show contará con la presencia de la artista Berenice Mansur, quien interpretará uno de los temas icónicos de la banda que ha marcado varías generaciones.

La boletería para sus shows en el país ya se encuentran disponibles a través de www.taquilla.com.co, siendo un espectáculo con encanto propio, que se gestó desde el talento pero también desde el fanatismo mismo por lo hecho por la banda británica.

“La única cosa que hacíamos era reproducir individualmente en nuestros instrumentos, ese sonido que, sin saberlo marcaría un camino repleto de alegrías y satisfacciones. El tiempo asumiría una vez más un papel importante, tal vez por casualidad o tal vez por destino, quien sabe, después de más de 30 años que The Beatles habían dado su último show en vivo y separado definitivamente, después de idas y vueltas, nuestros rumbos se juntaron en un sueño común...representarlos en vivo”, aseguraron sus integrantes. Le puede interesar: Con tierna foto, Laura Londoño le dio la bienvenida a su segunda hija

Para poder proporcionar todo eso, The Beetles fue comprando de coleccionistas privados los mismos instrumentos de marcas y modelos que The Beatles usaba en sus shows. Después de mucho esfuerzo colectivo lograron adquirir los famosos amplificadores vox, como también la replica de vestuarios de los Fab Four.

En el año 2010 fueron elegidos por la RBS TV de Porto Alegre para hacer la divulgación del show de Paul Mc Cartney, donde fueron hospedados en el mismo hotel que la leyenda musical y luego de compartir un desayuno con la banda del propio Paul, el escuchó un CD grabado por The Beetles y los felicitó autografiando el bajo hofner. La banda luego de eso estuvo radicada en Brasil donde llevan realizados mas de 800 shows como también en Paraguay.