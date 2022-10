Él es Westcol, la nueva traga de Aída Victoria Merlano

Y es que, poco después de terminar su más reciente relación, Aída Victoria admitió que correspondía a los coqueteos de Westcol y que disfruta el proceso.

“Me siento en el colegio, como en el cuento de si el besito o no... eso me emociona mucho. Me gusta que me enamoren y me gusta dejarme enamorar. Estaba viendo los videos de la transmisión y me sorprendió cuántas veces ese niño me hizo agachar la cabeza. Yo digo: ‘Este es un culicagado, o sea, qué es esto’”, contó a través de sus redes sociales, la influencer se refiere a las transmisiones que ha compartido con Westcol.