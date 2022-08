Él es Jhosy, el cartagenero que grabará con Beéle y Manuel Turizo

El artista cartagenero Jhosy fue firmado por Sony Music y estará acompañado en su primera colaboración musical de grandes artistas de Colombia: Beéle y Manuel Turizo harán parte del remix de su exitosa canción ‘Aurora’.

A sus 20 años, Jhosy se hizo viral en las redes sociales con su canción ‘Aurora’: “Tantas ganas que tú me causas si me llamas... En medio de la madrugada, en la hora exacta me llama. Uh-ah-ah Mami, ¿hacia dónde llego?, donde lo nuestro comenzó. Donde tú y yo no’ enrollamo’”, se escucha fuerte en las calles de la ciudad. Le puede interesar: La ‘Aurora’ que le dio éxito a Jhosy, un joven talento

Su nombre de pila es José Domingo Zabaleta Villalobos. Es oriundo de Cartagena, pero vive en Tierrabaja (vereda de La Boquilla). Cuando apenas tenía 11 años, Jhosy comenzó a jugar fútbol y en más de una ocasión aseguraba que la música no era lo de él. Pasaron cuatro años y, gracias a la influencia musical de su padre, que es compositor, de su abuela y tíos, empezó a interesarse por la música.