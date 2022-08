Él es Dj Jaider, el artista que pone a bailar dancehall a Cartagena

Cartagena es una ciudad llena de talento. En cada uno de sus barrios se encuentran artistas de todas las edades y géneros musicales, pues dicen que en Colombia se lleva la música en la sangre. Así lo considera Jaider Alexis Pájaro Camargo, conocido en el mundo artístico como Dj Jaider, un joven apasionado por las mezclas y consolas, que está poniendo a bailar a los cartageneros con su gran talento para mezclar. Lea aquí: Latin Dreams vuelve a la escena musical con nuevo tema tras 20 años de ausencia

Dj Jaider viene del barrio Escallón Villa y a sus casi 20 años sueña con ser uno de los Dj de dancehall más reconocidos del país.

“Desde muy niño me he esforzado por salir adelante, mi mayor pasión es la música... Mis referentes son Dj Jac y Dj Fredd, unos reconocidos Djs de la ciudad que los he visto tocar en diferentes oportunidades y desde entonces me enamoré de la música dancehall”, contó el joven Dj.