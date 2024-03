El error de Prime Video con la novela ‘Rigo’ que los televidentes no perdonan

Después que el capítulo es transmitido por RCN, la plataforma digital Prime Video lo habilita de inmediato para sus usuarios. No obstante, después del final del capítulo 70, la aplicación de streaming compartió fue el número 72, revelando detalles de la trama. Lea aquí: Rigo quería que el actor que lo interpretara fuera feo y ‘culichupao’

“No entiendo al tipo que trabaja en Prime Video, no sé si es que no le pagan o por qué nos hace eso (...) ¡Qué es esto! ¡Es muy raro! Ya suban el final y nos dejamos de vainas, porque si nos van a estar arruinando y haciendo spoiler a cada rato”, “Solo pago prime para ver rigo y me van a dañar la novela así”, “Mi mamá y yo más perdidas con ese capítulo que subieron hoy a @PrimeVideoLat”, “Por queeeeé están subiendo los capítulos a Amazon de RIGO en desorden”, fueron algunos de los comentarios de los televidentes en redes sociales.

La producción cuenta con 80 capítulos y se estima que el final de la novela será el próximo 12 de marzo por RCN Televisión.