El emotivo mensaje de Natalia Curvelo tras la muerte de su hermano

Aunque Natalia no viajaba en el vehículo, pidió oraciones a sus seguidores a través de un live que hizo en su cuenta de Instagram una vez que se conocieron los hechos.

De acuerdo con los reportes, la persona fallecida fue identificada como Alfredo Curvelo, hermano de la cantante de vallenato. El bus salió de Barranquilla rumbo a Medellín, pero lamentablemente no llegó a su destino.

La noticia de la muerte del hermano de Curvelo ha conmocionado las redes sociales, por lo que la cantante no se hizo esperar y le dedicó unas sentidas palabras: “Se detuvo el corazón más noble del mundo entero. Dios te recibe con sus brazos de amor, hermano de mi vida”.

Además de Natalia, otros miembros de su familia como su padre, Alfredo Curvelo, y su hermano menor, Aníbal Curvelo, se mostraron devastados por la muerte de Alfredo: “Ahora solo quedamos dos y si es por mí, no cantas más, Natalia Curvelo. No quiero perderte (...) estés donde estés, me verás debutar. Te amo, hermano. Se fue una gran parte de mi vida”, escribió el menor en su cuenta de Instagram. Lea: A Natalia Curvelo le han ofrecido hasta $100 millones por sexo