El emotivo mensaje de JLo a Alex Rodríguez por su cumpleaños

Hace algunos días seguidores en redes celebraban el cumpleaños 51 de Jennifer López, hoy ella y sus fans felicitan a su novio, Alex Rodríguez.

Aunque la pareja de famosos confirmó que al beisbolista le habían hackeado sus redes, eso no fue impedimento para que JLo le dedicara un emotivo mensaje acompañado de un video donde aparece su amado desde cuando era niño hasta la actualidad, incluso con algunos de sus momentos juntos.

“Estás en la televisión en este momento y estoy sentada aquí en el estudio mirándote y pensando en que solo quiero estar contigo ... riendo, bromeando y disfrutando la vida juntos...Feliz cumpleaños 13”, dice el mensaje que acompaña la publicación con la canción “Can’t Take My Eyes Off You” de Frankie Valli.