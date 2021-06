“Lo que no me esperaba, sobretodo después de todo el trabajo que se ha hecho durante tantos años, es que un gran número de personas decidieron dejar de seguirnos o comentar de manera despectiva”, comenzaba el mensaje del intérprete boricua, que le contó sobre su orientación homosexual al mundo hace algunos años. (También puede leer: Carlos Vives y Ricky Martin presentan una “Canción bonita”)

Ricky confesó que lo que menos le importa es perder seguidores, pero que sí le afectó en cierta forma volver a sentir el miedo que hace tantos años le hizo ocultar quien era. “Claro está, no es el número de seguidores lo que me preocupa, es el mensaje qué hay detrás de su decisión lo que me ha provocado el mismo sentimiento que tuve hace años antes de compartir públicamente sobre mi orientación sexual. Ese mismo miedo que me paralizaba, me atormentaba y no me dejaba ser”, continuaba, para dar paso a otra revelación, esta vez, más esperanzadora: “Hoy veo las fotos y lo que siento es una paz plena de poder celebrar a mi familia como se merecen, por todo lo alto. A celebrarme tal y como soy, sin importar el que dirán.

“Y ese miedo del que acabo de hablar, ya no me paraliza, por el contrario, me da mucha más fuerza y me empuja a seguir trabajando por el bienestar de millones de personas que sufren todos los días a causa de la falta de aceptación”.