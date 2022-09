El Dj y productor Eduardo Luzquiños traspasa fronteras con TikTok

Eduardo Luzquiños, es un Dj y productor de 26 años peruano, radicado en la ciudad de Barcelona en España, que ha sobresalido gracias a su tema Contando Lunares “Deep House” en 2019, con el cual su popularidad ha sido tal, que cuenta con más de 200 millones de reproducciones en Spotify, en YouTube tiene más de 120 millones de reproducciones.

Este mismo fue bailado en la gala final de uno de los programas musicales más conocidos en el territorio nacional español: Fama, ¡a bailar! de Movistar Plus, siendo capaz de traspasar todo tipo de fronteras, tanto es así que, en 2020 Someone You Loved (Lambada Francesa), Te Quiero Remix, Ella Quiere Hmm Haa Hmm, YRN, Don´t Rush, Va Va Vroom Vroom, fueron unos auténticos hits mundiales en TikTok.

Al respecto, Eduardo Luzquiños declaró “Contando Lunares ‘Deep House’ fue el inicio en mi futuro como productor, ya que fue el remix que más viral se me hizo en 2019”.

El joven manifestó que TikTok ha sido una gran herramienta para el despunte de su carrera, ya que es donde más virales se hacen sus remixes y canciones, siendo bailadas por millones de personas con el sello Eduardo Luzquiños.

Además de producir sus propios temas, uno de los aspectos que han consolidado a este autor como uno de los referentes en su ámbito es su amplia calidad para hacer remixes de algunas de las canciones más destacadas del momento.

“Para producir mis propios temas o hacer remixes de algunas de las canciones más destacadas del momento, me inspiro en lo que escucho por TikTok y Spotify, me encanta hacerles remixes a canciones antiguas y también a las canciones actuales”, mencionó.