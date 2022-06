La vida de los famosos no es color de rosa como pensamos, algunos han pasado por situaciones difíciles, que muchos desconocemos, pero que en algún momento deciden contar. Este es el caso de Santiago Alarcón.

El famoso protagonista de ‘El man es Germán’ no estuvo bien en un tiempo y así lo reveló su esposa, Cecilia Navia, mejor conocida como ‘Chichila’ Navia.

La actriz confesó, a través del ‘show’ de Diva Rebeca, que Alarcón vivió un terrible momento en el que se deprimió mucho, que llegó a pensar en suicidarse, sin embargo, el apoyo, amor de su familia y ayuda médica lo sacaron de ese “hueco”.

“No es fácil y este es un mensaje que le sienta muy bien a personas que acompañan a quienes tienen una condición de este tipo. Una persona que se deprime, que tiene en el cerebro una cosita que hay que tratar con medicación. Santiago tuvo que llegar a una crisis fuerte para buscar ayuda médica”, reveló ‘Chichila‘.

Navia manifestó que un día cualquiera Santiago la llamó para decirle que se iba a quitar la vida. “Ha sido difícil pero no es un drama en mi vida. Yo no digo pobrecita yo. Cuando tú amas a alguien, ese mismo amor te da la capacidad de tener herramientas para seguir ahí, de ayudar, de acompañar. Y no es un sacrificio para nada”, dijo la actriz.