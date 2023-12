El día en que Lady Noriega sufrió un accidente por culpa del “diablo”

Para millones de personas, la pandemia del COVID-19 representó uno de los periodos más sombríos para la humanidad. Lady Noriega, cantante y actriz, compartió su experiencia luego de superar la enfermedad y retomar sus presentaciones en vivo.

La artista, quien contrajo el peligroso virus que cobró la vida de millones, vivió un episodio aterrador con la enfermedad que la llevó a dedicar su vida por completo a Dios. En una conversación con ‘Lo Sé Todo’, la exreina reveló que, después de salir victoriosa de la batalla contra el COVID-19, se dedicó a componer un álbum completamente dedicado al creador.

“Había dedicado tanto tiempo a mis cosas en el arte que yo sentía que cuando me presentara al frente de mi creador, no le llevaría nada a él”, expresó la artista al inicio de la conversación con el medio antes citado. “Yo sentía que eso era de alguna manera oposición a que esto se pudiera realizar, porque, así como hay entidades buenas, hay otras que no les gusta que uno esté alabando al señor”, continuó su relato la también actriz. Lea aquí: Esta es la razón por la que Karol G no mantiene su relación en privado

Sin embargo, Noriega culpó a las fuerzas infrahumanas de lo que le ocurrió. En uno de los desplazamientos que tuvo para realizar las grabaciones de su nueva producción, decidió escalar una montaña con su equipo de trabajo, pero una mala indicación de un guía por poco ocasiona una tragedia. “Cuando yo me agarro de las raíces que me dijo el guía y suelto la otra mano junto con la pierna, estas se quebraron”.

La caída de siete metros hacia un lago resultó en lesiones en diversas partes de su cuerpo. Aunque los especialistas indicaron roturas en ambos ligamentos de los tobillos, Noriega, a pesar de pensar que no terminaría bien el año, logró recuperarse por completo gracias a su fe. Lea aquí: Esta fue la suma que pagó Jeferson Cossio por alargar sus piernas