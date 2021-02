Este año, y teniendo en cuenta la caída en el rating del canal tras el fin de la repetición de ‘Pasión de Gavilanes’, y que la etapa final de ‘A otro nivel’ no ha logrado la teleaudiencia esperada, Caracol ya viene preparando el regreso de este programa concurso de pruebas verdaderamente exigentes, esta vez, en territorio colombiano. Así, será ‘El Desafio The Box’, para lo cual, se ha construido una ciudadela, aún no se ha dado a conocer su ubicación, que beneficiará a toda la región y su economía, promocionando el lugar como nuevo destino, teniendo en cuenta que este reality no sólo se transmitirá en Colombia, sino en más de 60 países. ‘ElDesafío: the box’ haciendo alusión a los centros de entrenamiento de crossfit, volverá a contar con Andrea Serna en la presentación, así como con la participación especial de Daniella Álvarez, quien continúa con su trabajo para aprender a caminar con su pierna biónica.

En pocas semanas estará al aire en reemplazo de ‘A otro nivel’, mientras culmina la repetición de ‘Pedro el escamoso’ y se conocen más de las nuevas producciones que se encuentra preparando el Canal Caracol.