Kevin Flórez siempre se ha destacado por no tener pelos en la lengua y cuando algo no es de su agrado, acude a sus redes sociales para desahogarse. Sin embargo sus más recientes declaraciones compartidas en Instagram fueron tomadas con disgusto entre sus fanáticos y por supuesto los fanáticos de la champeta.

A través de sus historias, Kevin, sin dar nombres, se refirió a los artistas que no respetan los rangos y trayectoria. “En una reunión escuché a un artista decir con estas palabras, ‘Ya todos estamos en el mismo nivel ahora mismo’. Y yo dije por dentro de mí, ‘Wow, aquí no respetan los rangos y lo más ‘hp’ del caso es que anda a pie. Entonces, ¿cómo así que estamos en el mismo nivel?”, escribió el intérprete de ‘La picotera’.

Las reacciones no se hicieron esperar y en diferentes portales de la ciudad, se leen comentarios como: “Humildad la clave en esas dos situaciones”; “Ahora no se acuerda cuando él también andaba a pie”; “Me quedó con el Biofa, Charles King, Elio Boom, Luis Towers, El Afinaito, etc... Ese man no sabe ni improvisar y vende humildad por redes. Que tu mano izquierda no sepa qué hace tu derecha”.