El colombiano que protege los derechos de artistas en Estados Unidos

Luego vendría la tarea nada fácil de ubicarse en el campo, pero esto no tardó y hoy está vinculado a Rossi P.C., una firma con alto reconocimiento en la industria del entretenimiento en Los Ángeles, California; a partir de allí su incursión en el universo artístico tomó fuerza representando a reconocidos cantantes, productores, influencers, empresarios y personalidades de la industria del entretenimiento, lo que le da el aval para hablar con propiedad de estos temas.

Diego Quintero Cuello es un abogado colombiano, oriundo de Valledupar y aunque su afinidad desde niño con la música no lo llevó a los escenarios, si lo ha situado en un lugar especial que le permite visualizar el trasegar de una estrella desde una óptica particular, esa que sólo se aprecia desde adentro, pero que repercute en el desarrollo total de su carrera.

Un amparo en todo momento

Al ser un tema que comúnmente se desconoce, nombrar la función de un abogado en el ejercicio artístico se podría relacionar con minucias que poco afectan la relación con sus seguidores, como lo expresa en la siguiente conversación.

¿En qué consiste exactamente el trabajo de un abogado de entretenimiento?

Una de las funciones esenciales de esta labor consiste en identificar las necesidades de su cliente y el momento de la carrera que está atravesando, porque hay que identificar su proyección a futuro y de esta manera entrar a proteger sus derechos de propiedad intelectual. Se dan casos de firmas con sellos de grabación sin la debida asesoría y pueden estar transfiriendo, sin querer, todos los derechos sobre su obra; estos contratos muchas veces llevan una minucia que requiere revisión detenida, no es firmar y volverse famoso. La idea es despejar dudas sobre todo lo adicional que ese artista puede hacer por fuera del contrato con otras compañías y cómo serán manejados sus derechos por estos terceros.

¿Cuál es la situación más frecuente en el mundo del espectáculo?

Cuando un artista firma sin un acompañamiento legal, puede incurrir en situaciones que, si no se esclarecen antes de hacer efectivo el contrato, le acarrearán incomodidades o problemas con el tiempo. Un ejemplo muy común es la publicidad para alguna marca, que de no contar con el derecho aprobación sobre las imágenes, el artista no puede objetar el resultado final. Aquí también vale la pena mencionar el pago de las regalías, el cálculo de las mismas, cómo y cuándo se hará efectivo su cobro y desembolso.