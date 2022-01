“Llego a través de casting, como lo he hecho con todos mis proyectos como actor, fueron muchas audiciones, con muchas personas compitiendo por un personaje y afortunadamente pudimos quedarnos con Dixon, un rol maravilloso que supo ganarse el cariño de la gente”. Lea aquí: La Liendra llega a Elite Way School

¿Alcanzó a ver Rebelde, la serie original?

“Yo era muy niño cuando la emitieron, pero tengo sus canciones en mi mente, son temas que marcaron toda una generación, así que hacer parte de esta serie es una oportunidad única en mi vida, soy afortunado de hacer parte de un proyecto que vuelve a traer una historia y unas canciones que la gente amó”.

También está en las grabaciones de Pasión de gavilanes...

“Ya había trabajado con uno de los directores, con Rodrigo Triana, en la serie Verdad Oculta, él conoce mi trabajo y me dio el voto de confianza para estar en el proyecto. Estamos grabando todos los días, ya terminamos y pronto saldrá al aire. Mi personaje es Andrés Reyes es hijo de Franco Reyes (Michel Brown) y Sara Elizondo (Natasha Klaus) y sé que este rol los va a enamorar también”.

¿Está radicado en Colombia?

"Estoy actualmente en el país grabando Pasión de Gavilanes, espero regresar pronto a México, me encanta estar allá, espero seguir abriendo puertas en otros países, tengo toda una vida por delante".

¿La actuación era una meta en su vida?

“Todo lo que estoy viviendo ahora es algo que decidí, que quería vivir, no he parado de trabajar por esos sueños, me siento muy feliz de darme cuenta de que los sueños se hacen realidad y que cuando hay convicción y amor las cosas se dan”.

¿Y la música?

“La vida me ha premiado con personajes musicales, así que como actor he tenido la posibilidad de poder seguir haciendo música, de no vivir con la frustración de no poder cantar. Igual, apenas termine las grabaciones de Pasión de gavilanes retomaré mi álbum y en unos meses lo pondré a disposición de todo el público, será urbano con mucha electrónica, folclor y música del Caribe”.